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Avşa Adası'nda çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

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Balıkesir'e bağlı Avşa Adası'nda çıkan arazi yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alındı. Yangında 70 dönümlük alanda hasar oluştu.

Balıkesir'e bağlı Avşa Adası'nda çıkan arazi yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Avşa Adası'ndaki yerleşime uzak kırsal bölgede henüz bilinmeyen nedenle arazi yangını çıktı.

Otların alev aldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 2 vidanjör ve 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 70 dönümlük alanda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

Avşa Adası Balıkesir İtfaiye Güncel Haberler

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