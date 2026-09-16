Avşa Adası açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
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Balıkesir Avşa Adası açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Balıkesir Avşa Adası açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Avşa Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin, KIYEM-4 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Narlı Limanı'nda emniyete alındığı bildirildi.
Kaynak: AA