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Avşa Adası açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

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Balıkesir Avşa Adası açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Balıkesir Avşa Adası açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Avşa Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin, KIYEM-4 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Narlı Limanı'nda emniyete alındığı bildirildi.

Kaynak: AA
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