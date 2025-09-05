Avrupa Yetim Eli Derneği, Gazze'de İnsani Yardım Faaliyetlerine Devam Ediyor

Almanya'nın Mainz kentinde genel merkezi bulunan uluslararası yardım kuruluşu Avrupa Yetim Eli İnsani Yardım Derneği, Gazze'de aylardır süren ablukaya rağmen, bölgede insani yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, gıda, temiz su, ilaç ve barınma gibi en temel ihtiyaçlara erişimin büyük ölçüde kısıtlandığı Gazze'de binlerce ailenin hayatta kalma mücadelesi verdiği, derneğin yardımlarının ise aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrupa Yetim Eli Genel Başkan Yardımcısı Serdar Şişman, Gazze'de süren insani krizin, sivillerin yaşamını giderek zorlaştırdığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Açlık, susuzluk ve ilaç sıkıntısı, özellikle çocuklar ve yaşlılar için büyük risk oluşturuyor. Bu zorlu koşullarda, derneğimiz bölgede günlük yardımlarını sürdürüyor. Tıbbi destekten gıda paketlerine, sıcak yemekten çadır kentlerde barınmaya kadar birçok yardım, binlerce aile için hayat kurtarıcı oluyor."

Gazze'de aylardır devam eden ablukanın, sivillerin yaşam koşullarını neredeyse imkansız hale getirdiğini ve süren ablukaya rağmen yardımlara devam ettiklerini vurgulayan Şişman, şunları kaydetti:

"Derneğimiz her gün düzenli olarak temiz su dağıtımı, sıcak yemek, gıda paketleri, nakdi yardım, ekmek dağıtımı, giyim malzemeleri, sağlık hizmeti ve çadır kentlerde barınma imkanı sağlıyor. Özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılara yönelik yardım faaliyetleri, bölgede nefes aldıran destekler arasında yer alıyor. Bizler Avrupa Yetim Eli olarak, kardeşlerimizin yanında olmaya, onların acısını hafifletmeye devam edeceğiz. Yardımlarımızı düzenli bir şekilde sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz."