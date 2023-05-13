Avrupa Seyahat Komisyonu Yetkilisi: Çinli Turistlerin Dönüşü Avrupa Turizmini Canlandırıyor

Avrupa Seyahat Komisyonu'ndan (ETC) bir yetkili, daha fazla Çinli turistin Avrupa'yı ziyaret edebileceğini umduğunu ve Çinli turistlerin geri dönüşünün Avrupa turizm sektörü için gelirleri artırabileceğine yönelik beklentisini dile getirdi.

Avrupa Seyahat Komisyonu'ndan (ETC) bir yetkili, daha fazla Çinli turistin Avrupa'yı ziyaret edebileceğini umduğunu ve Çinli turistlerin geri dönüşünün Avrupa turizm sektörü için gelirleri artırabileceğine yönelik beklentisini dile getirdi.

SES 1 (İngilizce): LUDIVINE DESTREE, Pazarlama proje yöneticisi ve Çin uzmanı, Avrupa Seyahat Komisyonu(ETC)

"Çinlilerin dönüşüne dair burada, Avrupa'da gerçekten büyük beklenti vardı ve herkes gerçekten Çinlileri yeniden görmeyi dört gözle bekliyor.

Elbette, alışveriş açısından, Fransa'dan ve ayrıca İtalya'dan daha fazla lüks ürün satışı olmasını bekleyebiliriz. Çinlilerin, örneğin Roma veya Milano'yu ziyarete geldiklerini, turistik mekanlarda daha fazla Çinli görmeyi umuyoruz.

Ve tabii ki Çinli turistlerin geri gelmesiyle birlikte konaklama (seyahat) açısından bir artış bekleyebiliriz, genel olarak konuşursak, bu elbette bizim için gelir açısından bir artış getirecektir.

Ve Çinli turistlerin çok yakında ve çok hızlı bir şekilde geri döndüğünü görmeyi umuyoruz.

Sayısal olarak gördüğümüz kadarıyla ve Çin'de olup bitenlere bakarsak, yeni turistlerin farklı ülkelerdeki farklı destinasyonlarda daha fazla zaman geçirmesini bekleyebiliriz.

Umarız farklı mekanlarda daha çok zaman geçirirler, yerel kültürü keşfederler, yöresel yemekleri keşfederler, daha kaliteli zaman geçirirler ve iki kültür birbirini daha iyi anlayacak hale gelir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Roma'dan bildiriyor.

(XHTV)