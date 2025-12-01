Haberler

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Güncelleme:
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, 3-7 Aralık tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret ederek Ankara ve İstanbul'da çeşitli temaslarda bulunacak.

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, bir sonraki Avrupa Parlamentosu Türkiye yıllık raporunun hazırlıkları kapsamında 3-7 Aralık tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Amor, Ankara ve İstanbul'da çeşitli temaslarda bulunacak.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho SAnchez Amor, Avrupa Parlamentosu Türkiye yıllık raporunun hazırlıkları kapsamında 3–7 Aralık tarihleri arasında Türkiye'ye "bilgi toplama" ziyaretinde bulunacak. Ankara ve İstanbul'u ziyaret edecek olan Amor, hükümet, siyasi partiler ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
