AB'nin Türkiye Raportörü'nden Boğaziçi Üniversitesi'ne Tepki: "Öğrenci Kulüplerinin Kapatılması Endişe Verici"

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenci kulüplerinin kapatılmasını endişeyle izlediğini belirtti ve üniversitelerde demokrasi eksikliğine dikkat çekti.

( ANKARA ) - Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci kulüplerinin kapatılmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gelişmeleri "endişeyle" izlediğini söyledi.

Sánchez Amor, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımında, "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenci kulüplerinin kapatılmasını endişeyle takip ediyorum. Üniversitelerde demokrasinin eksikliği, kayyum rektör atamaları ve polisin yoğun varlığı; öğrencilerin direncini ve Avrupa üniversite değerlerine olan bağlılıklarını bir kez daha ortaya koyuyor"' ifadelerini kullandı.

