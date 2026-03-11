Haberler

AP'de Von der Leyen, sivil kayıplara yol açan ABD-İsrail saldırılarını kınamadığı için eleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AP Sol Grup, Ursula von der Leyen'in konuşmasında ABD ve İsrail'in İran ve Lübnan'daki saldırılarını kınamadığını belirterek AB yönetimini eleştirdi. Grup, askeri müdahalelerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Avrupa Parlamentosundaki (AP) Sol Grup, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Genel Kurulda yaptığı konuşmada ABD ile İsrail'in İran ve Lübnan'daki saldırılarını kınamadığını belirterek, AB yönetimini eleştirdi.

Grubun yazılı açıklamasında, von der Leyen'in konuşmasında enerji piyasaları ve rekabetçilik gibi konulara ağırlık verdiği, buna karşın Orta Doğu'daki çatışmalar ve sivil kayıplara yol açan ABD ile İsrail'in İran ve Lübnan'daki saldırılarını kınamadığına işaret edildi.

Açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz askeri üslerinin kapatılması, Avrupa'nın ABD ve İsrail'in askeri stratejilerine bağlı kalmaması çağrısında bulunuldu.

Diğer yandan Sol Grup Eş Başkanı Manon Aubry de Genel Kurulda yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran ve Lübnan'da yürüttüğü savaşın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, askeri müdahalelerin demokrasi getirmeyeceğini söyledi.

Von der Leyen'in AP'deki mesajları

Von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında konuşmuş, "Çatışmanın başlangıcından bu yana gaz fiyatları yüzde 50, petrol fiyatları ise yüzde 27 arttı." değerlendirmesini yapmıştı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının sonuçlarıyla ilgili de "Böyle bir rejim için gözyaşı dökülmemeli. Birçok İranlı (Ali) Hamaney'in düşüşünü kutladı. Bu anın özgür bir İran'a giden yolu açabileceğini umuyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı

Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi

En büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi