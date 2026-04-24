Haberler

Avrupa Güreş'te Türkiye'ye 3 Madalya

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutluk’ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Nesrin Baş altın, Evin Demirhan Yavuz gümüş, Tuba Demir ise bronz madalya kazandı.

(ANKARA) - Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Nesrin Baş altın, Evin Demirhan Yavuz gümüş, Tuba Demir ise bronz madalya kazandı.

Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Nesrin Baş, Evin Demirhan Yavuz ve Tuba Demir, kadınlar kategorisinde Türkiye'ye üç madalya kazandırdı.

Kadınlar 68 kiloda mindere çıkan Nesrin Baş, finalde rakibi Alina Shauchuk'un sakatlığı nedeniyle karşılaşmadan çekilmesi üzerine Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan Yavuz ise finalde Ukraynalı sporcu Oksana Livach'a mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Kadınlar 55 kiloda Türkiye'yi temsil eden Tuba Demir de üçüncülük maçında Kuzey Makedonya'dan Veronika Konsevich'i 5-2 yenerek bronz madalya kazandı.

Milli sporcuların elde ettiği sonuçlar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye adına önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

