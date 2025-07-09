Avrupa'dan STK'lerden Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Avrupa genelinde Müslümanları temsil eden 8 sivil toplum kuruluşu (STK), Gazze'de sivil altyapının "sistematik şekilde" yok edildiğini belirterek, acil ateşkes ve soykırımın durdurulması çağrısı yaptı.

STK'lerden temsilciler, Brüksel'de düzenledikleri basın toplantısında, Gazze'deki son durum hakkında yayımladıkları bildiriyi okudu.

Bildiride, Gazze'de büyük bir insani krizin yaşandığı, İsrail'in saldırıları nedeniyle çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ve yüz binlercesinin de kayıp olduğu belirtilerek "İnsanlar su ya da yiyecek bulmaya çalışırken ölüyorlar. Açlık bilinçli bir şekilde savaş silahı olarak kullanılıyor. İnsani yardım kısıtlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de sivil altyapı ve Filistin halkının geçim kaynaklarının "sistematik şekilde" yok edildiği kaydedilen bildiride, bu "insanlık suçuna" son verilmesi gerektiği vurgulandı.

Bildiride, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın faaliyetleri eleştirilerek "İnsanların yerlerinden edilmelerini aktif şekilde destekleyen bir yardım yapılanması çözüm değildir, krizi daha da şiddetlendirir." ifadesine yer verildi.

İnsan hakları örgütlerinin Gazze'de ciddi savaş suçları dahil uluslararası hukuk ihlallerini belgelediği ve sosyal medya platformlarında bu ihlalleri açıkça ortaya koyan görüntülerin dolaştığı aktarılan bildiride, zorla yerinden edilme ve gasp faaliyetlerinin genişletilmesi gibi nedenlerle işgal altındaki Batı Şeria'da da durumun giderek kötüleştiği kaydedildi.

Avrupa'dan tepkiler "sembolik" kalıyor

Bildiride, Avrupa hükümetlerinin Gazze'de olup bitene tepkilerinin "büyük ölçüde sembolik kaldığı" vurgulanan açıklamada, Avrupalı devletlere "Bu durum birtakım soruları da beraberinde getiriyor: İnsan haklarına bağlılık iddiasıyla mevcut pasiflik nasıl bağdaşabilir? Avrupa siyaseti için kırmızı çizgiler nerede?" şeklinde tepki gösterildi.

Gazze'de acil ateşkes, soykırımın durdurulması, insani yardımın serbest erişimi, İsrail'e uluslararası hukuku ihlal eden ve savaş suçlarında kullanılabilecek silah sevkiyatının durdurulması, Uluslararası Ceza Mahkemesinin baskı olmaksızın çalışmalarına devam etmesi, gazetecilerin bölgeye engelsiz erişimi, Filistin devletinin tanınması ve esirlerin serbest bırakılması taleplerini içeren bildiride, Avrupa'da nüfusun çoğunun bu görüşü paylaştığı ancak ulusal meclislerde halkın sesinin "yankı bulmadığı" ifade edildi.

Toplantıya katılan Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa bu ölçekte bir toplantı düzenlendiğinin altını çizerek "Bizim burada dini kuruluşlar olarak bir politik amacımız, gayemiz yok. Sadece orada Gazze'deki kardeşlerimizin yaşadıkları açlığı, soykırımı gündeme getirmenin gayreti içindeyiz." diye konuştu.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 575 Filistinli hayatını kaybetti, 136 bin 879 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 7 bin 13 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 838 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 766'ya, yaralıların sayısı da 5 bin 44'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.