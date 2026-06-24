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Albüm: Avrupa Genelinde Sıcak Hava Dalgası Etkili Oluyor

Albüm: Avrupa Genelinde Sıcak Hava Dalgası Etkili Oluyor
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Fransa, İtalya ve Avusturya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle halk serinlemek için nehir kıyıları, sahiller ve parklara akın etti.

PARİS, 24 Haziran (Xinhua) -- Fransa, İtalya ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklıklarının rekor seviyelere çıkmasıyla birlikte halk, serinlemek amacıyla nehir kıyılarına, sahillere ve parklara akın etti.

Kaynak: Xinhua
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