İstanbul Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin restoranında müşteriler ile çalışanlar arasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

AVM'deki restoran, çıkan kavgada adeta savaş alanına döndü

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin restoranında müşteriler ile çalışanlar arasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir'de bulunan Mall Of İstanbul alışveriş merkezinde müşteriler ile restoran çalışanları arasında, iddiaya göre laf atma nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yabancı uyruklu müşteriler ile restoran çalışanları birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kısa sürede alışveriş merkezinin yemek katı savaş alanına dönerken yaşanan kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.