Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (3)

ÇARŞIBAŞI, TRABZON (DHA) - VALİ VE BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Bursa'daki bir alışveriş merkezinde bulunan zincir giyim mağazasının tavanının bir kısmının çökmesiyle ilgili Vali Yakup Canbolat açıklama yaptı. 'Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi' kapsamında AVM'ye bağlı olan bir binada yıkım çalışmalarının başlatıldığını hatırlatan Vali Canbolat, "Bu bina AVM'nin bir parçası. Buranın yıkımı Zafer Plaza yönetimine ait. Yıkımı onlar gerçekleştiriyor. Bu binanın yıkımı sırasında bu tavanın çöktüğü belirtiliyor" dedi.

Muammer İRTEM-Nevruz İLİMDAROĞLU-Semih ŞAHİN/BURSA,