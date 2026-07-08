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Albüm: Fransa'da Düzenlenen 80. Avignon Festivali Renkli Etkinliklerle Sürüyor

Albüm: Fransa'da Düzenlenen 80. Avignon Festivali Renkli Etkinliklerle Sürüyor
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Fransa'nın Avignon kenti, 1947'de kurulan ve dünyanın önde gelen çağdaş sahne sanatları etkinliklerinden biri olan 80. Avignon Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 4 Temmuz'da başlayan festival 25 Temmuz'a kadar devam edecek.

AVİGNON, 8 Temmuz (Xinhua) -- Fransa'nın Avignon kenti 80. Avignon Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

Fransız tiyatro yönetmeni Jean Vilar tarafından 1947'de kurulan festival, dünyanın önde gelen çağdaş sahne sanatları etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

4 Temmuz'da başlayan festival 25 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kaynak: Xinhua
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