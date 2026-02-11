Haberler

Avcılar'da parkın içindeki kafe alev alev yandı

Güncelleme:
Avcılar'da bir kafede mutfak çalışanının yağlı tavaya su dökmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı, ancak kafede hasar meydana geldi.

AVCILAR'da parkın içindeki kafede iddiaya göre, mutfak bölümünde çalışan personelin patates kızartılan yağlı tavaya su dökmesi nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi Ahmet Yesevi Parkı'ndaki kafede çıktı. İddiaya göre, mutfak bölümünde patates kızartan personel yağ dolu tavanın içine su döktü. Bunun üzerine çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, kafede ise hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
