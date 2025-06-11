Avcılar'da Yeni Başkan Vekili Seçildi

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Avcılar Belediye Meclisi, tutuklanan Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın yerine CHP'li Yüksel Can'ı başkan vekili olarak seçti.

Avcılar Belediye Meclisinde, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın yerine yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Yüksel Can başkan vekili seçildi.

Avcılar Belediye Meclisi, tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla belediye başkan vekili seçimi için toplandı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu'ndan Meclis Üyesi Yüksel Can, AK Parti Grubu'ndan Meclis Üyesi Mahmud Lökbaş aday gösterildi.

Meclis'te gizli oylamayla yapılan seçimde, Yüksel Can belediye başkan vekili seçildi.

Kaynak: AA / Ümit Türk - Güncel
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