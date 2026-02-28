Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Avcılar'da iki eve ve bir araca düzenlenen operasyonda 48 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen iki eve ve bir araca operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 48 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.