Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da gerçekleştirilen operasyonda 48 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar'da iki eve ve bir araca düzenlenen operasyonda 48 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen iki eve ve bir araca operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 48 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
