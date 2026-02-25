Haberler

Avcılar'da uyuşturucu imalathanesine operasyon: 2 gözaltı

Avcılar'da uyuşturucu imalathanesine operasyon: 2 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bir evde 17 kök hint keneviri ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. İmalat için gerekli aydınlatma ve ısıtma düzeneklerinin de bulunduğu belirtildi.

AVCILAR'da 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında imalathane olarak kullanıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kök hint keneviri ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Denizköşkler Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında bir apartman dairesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, dairenin bir kısmının uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

HİNT KENEVİRLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, dairede uyuşturucu üretiminde kullanılan dişi hint kenevirlerinin ekili olduğu, bu bitkilerin büyümesi için ısıtma ve aydınlatma düzenekleri oluşturulduğu ortaya çıktı. Operasyonda, imalathane olarak kullanılan dairede ekili şekilde toplam 17 kök hint keneviri ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Partili Tayyar'dan iktidara 'Öcalan' uyarısı

"İktidar sürsün istiyorsanız bunu yapın"
Arakçi'den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur

İran'ın tehdidi Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oralar meşru hedef olur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'nun büyük değişimi, burun estetiği bambaşka birine çevirdi

Burun estetiği bambaşka birine çevirdi
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma

Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu

6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Survivor'ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'nun büyük değişimi, burun estetiği bambaşka birine çevirdi

Burun estetiği bambaşka birine çevirdi
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla geçmiş paylaşımları yeniden gündem oldu

Anne-oğulun geçmiş dönem paylaşımları yine gündemde