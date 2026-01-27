Avcılar'da otomobil bariyerin yanındaki yaya yoluna düştü: 2 yaralı

AVCILAR'da seyir halindeki otomobilin sürücüsü önündeki hafif ticari araca çarpmamak için direksiyonu sağa çevirdi. Bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerin yanında bulunan yaya yoluna düştü. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında D-100 Karayolu Saadetdere Yanyol Mevkii Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 YS 0545 plakalı otomobilin sürücüsü M.K., önünde seyreden Refik Erol idaresindeki 34 EJ 7925 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için direksiyonu sağa çevirdi. Bunun üzerine hafif ticari araca yandan çarpan otomobil ardından bariyerlerin yanında bulunan yaya yoluna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü M.K. ve yanındaki A.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'BİZE SAĞ KÖŞEDEN ÇARPTI, BARİYERLERE DÜŞTÜ'

Hafif ticari aracın sürücüsü Refik Erol, "Otomobil süratli bir şekilde gelirken yandan bir taksi sıkıştırdı. Çarpmamak için direksiyonu kırarken bize sağ köşeden çarptı, bariyerlere düştü. Bizim arabada yaralı yok, içinde 5 kişi vardı" dedi.