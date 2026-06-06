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Avcılar'da klima dış ünitesini çalan hırsızlar kamerada

Avcılar'da klima dış ünitesini çalan hırsızlar kamerada
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Avcılar'da iki farklı mahallede meydana gelen hırsızlık olaylarında, bir binanın merdiven boşluğundan terlik, bir iş yerinin bahçesinden ise klima dış ünitesi çalındı. Anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

AVCILAR'da bir iş yerinin bahçesindeki klima dış ünitesi ile bir binanın merdiven boşluğundaki terlik çalındı. İki farklı mahallede yaşanan hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

İlk olay, Yeşilkent Mahallesi G116'ncı Sokak'taki bir binada meydana geldi. Binaya giren 3 kadın, katları tek tek dolaşmaya başladı. İkinci kata çıkan kadınlardan biri, daire önünde bulunan ve piyasa değerinin 2 bin lira olduğu belirtilen terliği çalarak uzaklaştı.

İkinci hırsızlık olayı ise Ambarlı Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta yaşandı. Yanlarında 'çekçek' olarak bilinen el arabasıyla sokakta yürüyen iki şüpheli, bir iş yerine ait klima dış ünitesini gözlerine kestirdi. Çevreyi kontrol ettikten sonra yüzünü bezle gizleyen şüphelilerden biri, bahçe katındaki 10 bin lira değerindeki klima dış ünitesini yerinden kopardı. Ağırlığı nedeniyle üniteyi taşımakta zorlanan şüpheli, binaya girenleri görünce cihazı bırakıp uzaklaştı. Bir süre sonra arkadaşıyla yeniden olay yerine dönen hırsızlık şüphelisi, klima dış ünitesini el arabasına yükleyerek kaçtı.

Polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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