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Avcılar'da trafik tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ağır yaralı

Avcılar'da trafik tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ağır yaralı
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Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde trafikte motosikletli ile otomobil sürücüsü Bilal B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Motosikletlinin ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Bilal B. hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

AVCILAR'da trafikte motosikletli ile otomobil sürücüsü Bilal B.(35) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsü tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Bilal B. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte motosikletli ile 09 YC 055 plakalı otomobil sürücüsü Bilal B. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahını çıkaran motosiklet sürücüsü, Bilal B.'ye ateş etti. Olayda Bilal B.'yi yaralayan motosikletli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Bilal B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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