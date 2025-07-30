Avcılar'da Taciz İddiasıyla Bıçaklama Olayı

Avcılar'da Taciz İddiasıyla Bıçaklama Olayı
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Avcılar'da Taciz İddiasıyla Bıçaklama Olayı
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Avcılar'da 17 yaşındaki C.İ., 72 yaşındaki İ.A.'yı taciz ettiği iddiasıyla bıçakladı. Olay sonrası İ.A. hastaneye kaldırıldı, C.İ. gözaltına alındı.

AVCILAR'da, C.İ. (17) birlikte içki içtikten sonra kendisini evine davet eden İ.A.'yı (72) taciz ettiğini öne sürerek bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, C.İ. gözaltına alındı.

Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.A. birlikte içki içtiği C.İ.'yi evine davet etti. İddiaya göre, İ.A. evde beraber yemek yediği genci taciz etmeye çalıştı. Ardından genç, bıçakla İ.A.'ya saldırdı. Yaralanan İ.A. bağırarak komşularından yardım istedi. Yardıma gelen komşular, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak genci gözaltına aldı. Yaralı İ.A. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. Öte yandan ikilinin beraber eve girdiği ve şüphelinin gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı.

'BENİ KURTAR DİYE BAĞIRIYORDU'

Bina sakini Erdoğan Özdemir, "Beni kurtar diye bağırıyordu, ondan kalktım. Ben de zannettim ki banyoda düştü. Kapıyı açan yok, telefonla aradım cevap veren yok. Bu seferde kapıyı başka şekilde açacaktım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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