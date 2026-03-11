Haberler

Avcılar'da Trafik Kavgası: Motosiklet Sürücüsüne Tehditler Savruldu

Avcılar'da Trafik Kavgası: Motosiklet Sürücüsüne Tehditler Savruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da bir otomobil sürücüsü, trafikteki tartışma sırasında motosiklet sürücüsünün üzerine yürüyerek tehditlerde bulundu. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İki taraf, araya girenler sayesinde sakinleştirildi.

AVCILAR'da trafikte çıkan kavgada bir sürücü otomobilden inerek, motosiklet sürücüsünün üzerine yürüdü. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte aynı yönde ilerleyen motosiklet sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında aracını durdurup inen ve motosikletlinin yanına giden otomobil sürücüsü tehditler savurdu. Görüntülenmesine tepki gösteren otomobil sürücüsünün, motosikletliyi öldürmekle tehdit ettiği anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Taraflar araya girenler tarafından bir süre sonra sakinleştirilerek uzaklaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! İstedikleri şeyi ilk kez o açıkladı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! İstedikleri şeyi ilk kez o açıkladı
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi

İran, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi!
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı

Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı