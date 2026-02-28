Avcılar'da skuter hırsızlığı kamerada

Avcılar'da park edilen bir skuter, çekçek olarak bilinen el arabası kullanan iki kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Denizköşkler Mahallesi Mehtap Sokak'ta meydana geldi. Atık toplayıcı oldukları değerlendirilen iki kişiden biri, sokakta park halinde bulunan skuteri fark etti. Şüpheli, skuteri bulunduğu yerden alarak çekçek ile bekleyen arkadaşının yanına götürdü. Skuter, çekçekte bulunan çuvalın içine yerleştirildi. İki şüpheli daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Skuter sahibi, aracını bıraktığı yerde bulamayınca çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde hırsızlık anını gören mağdur, kayıtları sosyal medyada paylaşarak şüphelileri görenlerin yetkililere bildirmesini istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı