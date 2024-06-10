Site havuzunda kadınlara darp! 3 saldırgana gözaltı

İstanbul Avcılar'da dün akşam saatlerinde bir sitenin havuzunda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda kadınları darbeden 3 saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

HAVUZBAŞINDAKİ KAVGADA 1 KİŞİ BIÇAKLANDI

Olayda 1 kişi bıçakla yaralanırken, çevredekiler ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga sonlandı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, T.K, kızı B.B. ve kızının arkadaşı C.C. ile O.Y, M.T. ve yaşı 18'den küçük M.Y.K arasında tartışma yaşandığını belirledi.

3 KADINI DARBEDEN ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Çıkan kavgada 3 kadını darbeden O.Y, M.T. ve M.Y.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden M.T'nin "çocuğun cinsel istismarı", "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "taksirle yaralama" suçlarından 3, O.Y'nin "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından 8 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından O.Y. ve M.T. adliyeye gönderilirken M.Y.K. ailesine teslim edildi.