Avcılar'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Şüpheli Aranıyor

AVCILAR'da bir evde çıkan kavgada silahla vurulan Murat Yıldız hayatını kaybetti. Polis evde bulunan bir kadını gözaltına alırken, olaydan sonra binadan ayrılan 2'si kadın 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Evde Narkotik Şube ekiplerinin yaptığı aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Olay, saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi Berik Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın birinci katında yaşandı. Evden gelen kadın çığlığı ve ardından silah sesleri üzerine çevre sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, Murat Yıldız'ın silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Evde bulunan kadın ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, olaydan sonra binadan ayrıldığı tespit edilen 2'si kadın 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

NARKOTİK POLİSİ DEVREDE

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada bir süre önce uyuşturucu iddiaları üzerine bu adrese narkotik ekiplerinin operasyon düzenlediğini belirledi. Çevre sakinlerinin gece geç saatlerde çok sayıda araçla bazı kişilerin gelip gittiğini belirtmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinden destek istendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğü sırada Narkotik Şube ekipleri, evde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Bunun üzerine özel eğitimli narkotik köpeği de eve getirilerek arama yapıldı. Ancak, ikinci aramada herhangi bir uyuşturucu madde bulunamadı.

CENAZE ADLİ TIPA KALDIRILDI

Cumhuriyet Savcısının evde yaptığı incelemenin ardından vücudunda darbe izine rastlanan ve isabet eden kurşunla yaşamını yitirdiği belirlenen Murat Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

'ÖNCE KADIN ÇIĞLIĞI SONRA SİLAH SESİ GELDİ'

Olay ile ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Okan Ateş, "Bir kadın çığlığı sesi geldi. İlkinde markete gidiyordum. Döndüm baktım umursamadım, aile kavgasıdır diye. Eve döndükten sonra tekrar bağırma ve silah sesi geldi. Ne oluyor demeye kalmadan ikinci silah sesi geldi. Polisi aradım, polis geldi. Çıkanları tarif ettik görebildiğimiz kadarıyla. Toplamda 2'si kadın 6 kişi çıktı evden. Biri beyaz renkli bir arabaya bindi gitti. Biri kırmızı renkli skutere bindi gitti, hatta kontrol etmeye geldi tekrar. Kimseyi tanımıyoruz. 1-1,5 yıl kadar önce gece narkotik baskın yaptı buraya. Koçbaşıyla girdiler eve. Hiçbir şey bulamadan gittiler. Aynı kişiler. Biz mahalle olarak da şikayetçiyiz. 15 yıldır bu mahallede oturuyorum. Bunun dışında mahallemizde kavga gürültü olmaz" dedi.