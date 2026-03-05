Haberler

Avcılar'da pazar kavgası: 2 kişi bıçaklandı

Avcılar'da pazar kavgası: 2 kişi bıçaklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da semt pazarında yol isteyen pazarcılarla, tezgah açanlar arasında kavga çıktı. Bıçaklama olayında iki kişi yaralanırken, kavgaya karışan Mert G. gözaltına alındı.

AVCILAR'da kurulan semt pazarında tezgah açmaya çalışan pazarcılarla, yol isteyen pazarcılar arasında kavga çıktı.Kavgada bıçaklanan 2 kişi yaralandı. Kavgada Kenan Gökçe'yi hafif ticari araçla sürüklediği iddia edilen Mert G. polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Avcılar'da Çarşamba günleri kurulan semt pazarında tezgah açan Mert G. aracıyla, pazarda tezgah açan Murat Gökçe ile kardeşi Kenan Gökçe'den yol istedi. Yolu 5 dakika sonra açacaklarını söyleyen iki kardeşe, araçta bulunan Mert G. bıçakla saldırdı. İki kardeş aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

METRELERCE ARACIN ÖNÜNDE SÜRÜKLEDİ

Yaralılar, diğer pazarcılar tarafından hastaneye götürülmek istendi. İddiaya göre, buna sinirlenen Mert G., 06 AEA 746 plakalı hafif ticari araçla çarptığı Kenan Gökçe'yi metrelerce aracın önünde sürükledi. Yaralanan Kenan Gökçe'ye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapılırken, sürücü Mert G., aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Kavga sırasında diğer kardeş Murat Gökçe'nin ise hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayda kullanılan hafif ticari araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

180 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçan şüpheli Mert G.'yi gözaltına aldı. Hakkında adli işlem başlatılan Mert G.'nin sürücü belgesi iptal edildi. Kullandığı hafif ticari araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, Mert G.'ye 180 bin lira para cezası kesildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Savaşta 6. gün! İran'dan İsrail'e ağır misilleme, sığınaklara kaçıyorlar

İran'dan dev misilleme! Sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçıyor
Beyaz Saray 'İşbirliği yapmayı kabul ettiler' dedi, İspanya'dan jet yalanlama geldi

Beyaz Saray'ın iddiası askeri üssü kullandırmayan lideri fena kızdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi

Akaryakıta zamda yeni sisteme geçildi
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü

İran, ölen ABD askerlerinin sayısını bu sözlerle duyurdu
Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi

Ünlü sanatçının torunu düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi
Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi

O kelimeyi duyar duymaz boğazı düğümlendi
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi

Akaryakıta zamda yeni sisteme geçildi
Hollanda, İran'a karşı Doğu Akdeniz'e savaş gemisi gönderiyor

Bir ülke daha İran'a karşı savaş gemisi gönderiyor
Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber

Korkulan oldu!