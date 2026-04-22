Avcılar'da' nefes borusuna yiyecek kaçan müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Avcılar'daki bir restoranda nefes borusuna yiyecek kaçan müşteri, iş yeri sahibinin yaptığı Heimlich manevrası sayesinde hayatı kurtarıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Firuzköy Mahallesi'ndeki bir restoranda yemek yiyen kişi, ayağa kalktıktan sonra nefes borusuna yiyecek kaçtı. Bir süre nefes alamayan müşteri, elini kaldırarak çalışanlardan yardım istedi. Restoranda çalışan garson, müşterinin sırtına vurarak yardım etmeye çalışırken, yanlarına gelen iş yeri sahibi vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından nefes borusundaki yiyecek çıkan müşteri, verilen suyu içerek rahatladı. Öte yandan, o anlar restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ayağa kalkan müşterinin bir anda nefes alamayarak panik yaşadığı, kapıya yöneldiği ve ardından garsondan yardım istediği görülüyor. Garsonun müşterinin sırtına vurduğu, bu sırada yanlarına gelen iş yeri sahibinin Heimlich manevrası uygulayarak müşteriyi kurtardığı anlar da yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

