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Avcılar'da park yeri tartışmasında 1 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

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Avcılar'da park yeri tartışmasında 1 kişi yaralandı, olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis, bazı basın organlarında bıçaklama olarak aktarılan olayda kesici aletle yaralanma bulgusuna rastlanmadığını bildirdi.

Avcılar'da park yeri nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park yeri tartışması nedeniyle meydana gelen ve bazı basın yayın organlarında bıçaklama olarak aktarılan olaya ilişkin çalışma yaptı.

Yapılan incelemelerde, olayın park yeri nedeniyle yaşanan tartışma sonrasında meydana geldiği, bir kişinin yaralandığı, devamında da bir aracın üç kişiye çarparak olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

Çalışmaların devamında olaya karıştığı belirlenen E.B. (34), Y.E.Ö. (26), E.Ö. (24) ve S.Ö. (52) ekiplerce yakalandı.

Polis ekiplerince yapılan tespitlerde, olayda kesici aletle yaralanma bulgusuna rastlanmadığı bildirildi.

Kaynak: AA
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