Avcılar'da traktör alev alev yandı
Avcılar'da park halindeki bir traktörün motor bölümünden duman çıkmasıyla başlayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın anları cep telefonlarıyla kaydedildi. Yangının nedeni araştırılıyor.
AVCILAR'da traktörün motor bölümden dumanlar yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede traktörün tamamını saran alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Araç demir yıığınına dönerken yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Tahtakale Mahallesi Okul Yolu Caddesi yakınlarında meydana geldi. Park halinde bulunan bir traktörün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Alevler traktörün tamamını kısa sürede sardı. Çevredekiler söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. İtfaiyeye haber verilirken, traktör yangın sonrası kısa sürede metal yığınına döndü. Yangını söndüren itfaiye traktörde soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı