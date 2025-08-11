Avcılar'da Park Halindeki Kamyonet Çalındı

Avcılar'da park halindeki bir kamyonet, kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AVCILAR'da park halindeki kamyonet kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından çalındı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Yeşilkent Mahallesi 557'nci sokakta saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İki şüpheli park halindeki kamyonetin önce yanına geldi. Kısa sürede kamyonetin sol kapısını açan şüpheliler, aracı çalıştırdıktan sonra kamyonete binerek olay yerinden uzaklaştı. Sabah kamyonetini yerinde bulamayan araç sahibi, güvenlik kamera kayıtlarıyla polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanmaıs için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
