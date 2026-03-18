Avcılar'da palet hırsızlığı kamerada; 4 şüpheli yakalandı

AVCILAR'da bir marketin önüne gelen 4 kişi girişte bulunan paletleri çalıp plakasız kamyonete binerek uzaklaştı. Olayın ardından polis denetimine takılan şüpheliler kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan kişiler gözaltına alınırken, hırsızlık anı ise çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 15 Mart günü 19.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir marketin önüne gelen 4 kişi, girişte bulunan paletleri çalıp plakasız kamyonete binerek uzaklaştı. Olayın ardından, Eski İstanbul Caddesi'nde trafik denetimi yapan polis ekipleri tarafından farkedilen şüpheliler 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından 4 şüpheli, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

PALET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin marketin önünde bulunan paletleri araca yükleyerek kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı