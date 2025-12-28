Avcılar'da özel öğrenciler için etkinlik; hem gezdiler hem eğlendiler

AVCILAR'da Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Borsa İstanbul Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki öğrenciler için etkinlik düzenlendi. Gönüllerince eğlenen ve gezen öğrencilere velileri ve öğretmenleri de eşlik etti.

Avcılar Engelliler Derneğiyle işbirliği yapan İstanbul Emlakçılar Odası özel öğrenciler için eğlenceli bir gün geçirmeleri için etkinlik düzenledi. Minibüslerle okullarından alınan öğrencilere öğretmenleri ve veliler de eşlik etti. İlçedeki bir AVM'ye götürülerek hamburger ve içecek ikram edilen öğrenciler ardından paten pistinde kaydı; eğlence alanında keyifli vakit geçirdi. Öğrencilere Emlakçılar Odası Temsilcisi Arzu Pul hediyeler verdi. Kız öğrencilere taç, erkeklere bere hediye edilirken, Avcılar Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Vardar, özel öğrencilerin yıl boyu yanlarında olmaya çalıştıklarını belirtti. Arzu Pul, "Vesile olan Ahmet Başkanımıza teşekür ediyoruz. Elinden gelen herşeyi yapıyor Allah razı olsun. Onların yüzlerindeki gülümseme dünyaya bedel bence" dedi. Okul müdürü İsmail Doğaner ise,"Bu güzel etkinlikler çin başkanımıza ve bizi destekleyen diğer kişilere ayrı ayrı sevgilerimiz saygılarımı sunuyorum. Velilerimiz öğrenbcilerimiz öğretmenlerimiz adına sonsuz teşekkürler. Ben de başkan gibi bu etkinliklerin devam etmesini diliyorum." diye konuştu.