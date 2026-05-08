Avcılar'da fren yerine gaza basan sürücü eskiciye çarptı

Avcılar'da otomobilin fren yerine gaza basılması sonucunda yolun karşısına geçmek isteyen eskici Osman Taşsever'e çarptı. Yaralanan Taşsever hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

AVCILAR'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen eskici Osman Taşsever'e çarptıktan sonra şantiye alanına girdi. Yaralanan Taşsever hastaneye kaldırılırken, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EBG 862 plakalı otomobilin sürücüsü N.K., park halindeki aracına annesinin binmesinin ardından hareket etti. Bu sırada 3 tekerlekli el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan eskici Osman Taşsever'i fark eden sürücü, iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Taşsever'e çarptıktan sonra yolun karşısındaki yapımı süren Gümüşpala İlkokulu şantiyesine girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Osman Taşsever, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü N.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
