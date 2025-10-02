Haberler

Avcılar'da Otomobil Yangını, Araç Hasar Gördü

Avcılar'da Otomobil Yangını, Araç Hasar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.

AVCILAR'da hareket halindeki bir otomobil, motor bölümünden çıkan yangın sonucu hasar gördü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi D-100 yan yolda ilerleyen otomobilde çıktı. Seyir halindeyken otomobilin motor kısmından duman yükseldiğini fark eden sürücü, hemen aracı park etti. Otomobilin motor bölümünden kısa süre sonra da alevler yükseldi. Yangına diğer sürücülerin müdahalesi yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, otomobildeki yangına müdahale etti. Aracın motor bölümündeki yangın söndürüldü. Yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'den İsrail'e peş peşe 'Sumud' tepkisi

İsrail'in barbarlığına Türkiye'den peş peşe tepkiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş boşanır boşanmaz bambaşka birine dönüştü

Boşanır boşanmaz bambaşka biri oldu! Yeni imajı çok konuşulacak
Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu

Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.