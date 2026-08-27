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Avcılar'da Galeri Yangını: 3 Araç Kül Oldu

Avcılar'da Galeri Yangını: 3 Araç Kül Oldu
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Avcılar'da bir otomobil galerisinde çıkan yangında 3 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Avcılar'da bir otomobil galerisinde çıkan yangında 3 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'taki otomobil galerisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki 3 otomobili sararken, 1 otomobil ise son anda iş yeri çalışanları tarafından alevlerden kurtarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ardından araçlarda soğutma çalışması yapıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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