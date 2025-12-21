Avcılar'da 40 bin liralık elektrik ekipmanı hırsızlığı kamerada

AVCILAR'da sokakta park halindeki minibüsün kapısını zorlayarak açan şüpheli, araçtan yaklaşık 40 bin lira değerindeki elektrik ekipmanlarını ve bazı aksesuarları çaldı. Olayın ardından şüphelinin çaldığı ekipmanları kucağında götürdüğü ve kaçtığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 04.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G117 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halindeki araçları kontrol eden bir şüpheli, minibüsün kapısını zorlayarak açtı. Aracın içinde bulunan 2 adet elektrik tamir takımı, 4 adet takım lambası, 1 güneş panelini ve araçta bulunan bazı aksesuarları kucaklayarak götüren şüpheli kaçtı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilen hırsızlıkta, çalınan ekipmanların değerinin yaklaşık 40 bin lira olduğu öğrenildi. Polis ekipleri araç ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.