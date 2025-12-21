Avcılar'da 40 bin liralık elektrik ekipmanı hırsızlığı kamerada
Avcılar'da park halindeki minibüsten yaklaşık 40 bin lira değerinde elektrik ekipmanları çalındı. Şüphelinin kaçışı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay, saat 04.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G117 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halindeki araçları kontrol eden bir şüpheli, minibüsün kapısını zorlayarak açtı. Aracın içinde bulunan 2 adet elektrik tamir takımı, 4 adet takım lambası, 1 güneş panelini ve araçta bulunan bazı aksesuarları kucaklayarak götüren şüpheli kaçtı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilen hırsızlıkta, çalınan ekipmanların değerinin yaklaşık 40 bin lira olduğu öğrenildi. Polis ekipleri araç ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.