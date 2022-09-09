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Avcılar'da metrobüslerin çarpışması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu (3)

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Metrobüs yolunun Avrupa Yakası'nda trafiğe kapatılması nedeniyle hatta uzun araç kuyruğu oluşurken, duraklarda mağdur olan vatandaşlar, yürüyerek diğer toplu taşıma araçlarına ulaşmaya çalıştı.

Metrobüs yolunun Avrupa Yakası'nda trafiğe kapatılması nedeniyle hatta uzun araç kuyruğu oluşurken, duraklarda mağdur olan vatandaşlar, yürüyerek diğer toplu taşıma araçlarına ulaşmaya çalıştı.

Kaynak: AA / Fahri Aksüt - Güncel

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