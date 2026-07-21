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Avcılar'da bir metrobüsün motor kısmından duman yükselmesi nedeniyle hatta seferler aksadı

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Avcılar'da seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmından duman yükselmesi üzerine hat geçici olarak kapatıldı, seferler aksadı. Sürücü müdahale ederken itfaiye sevk edildi, araç kaldırıldıktan sonra seferler normale döndü.

Avcılar'da seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmından duman yükselmesi nedeniyle hatta bir süre seferler aksadı.

Beylikdüzü istikametine ilerleyen bir metrobüsün motor kısmından, Mustafa Kemal Paşa metrobüs durağı yakınlarında duman yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak müdahalede bulunurken, kontrol amaçlı itfaiye ekibi de sevk edildi.

Olay nedeniyle hatta bir süre seferlerde aksama yaşandı.

Metrobüsün kaldırılmasının ardından hatta seferler normale döndü.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
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