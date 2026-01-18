Avcılar'da otomobil alev alev yandı

AVCILAR'da seyir halindeki LPG'li otomobil alev alev yandı. Yangını, itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki metrobüs durağı yakınlarında saat 04.00 sıralarında Beylikdüzü yönünde seyreden bir LPG'li bir otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede araçtan alevler yükseldi. Sürücü, otomobili yol kenarına park ederek uzaklaştı. Araçta art arda patlamalar oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.