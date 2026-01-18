Haberler

Avcılar'da otomobil alev alev yandı

Avcılar'da otomobil alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da seyir halindeki bir LPG'li otomobilde yangın çıktı. Araçtaki sürücü, yangın esnasında aracı yol kenarına park ederek uzaklaştı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ve olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

AVCILAR'da seyir halindeki LPG'li otomobil alev alev yandı. Yangını, itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki metrobüs durağı yakınlarında saat 04.00 sıralarında Beylikdüzü yönünde seyreden bir LPG'li bir otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede araçtan alevler yükseldi. Sürücü, otomobili yol kenarına park ederek uzaklaştı. Araçta art arda patlamalar oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında

Çöpte bebek cesedi! İncelemede ortaya çıkan detay şoke etti
Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem

Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
50 kişinin partilediği daire çöktü! Onlarca kişi yaralandı

Büyük facia! Partiye onlarca kişi katılınca dairenin zemini çöktü
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında

Çöpte bebek cesedi! İncelemede ortaya çıkan detay şoke etti
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı