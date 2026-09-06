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KPSS'de okul karışıklığı: Aday sınava giremedi

KPSS'de okul karışıklığı: Aday sınava giremedi
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Türkiye ve KKTC dahil 145 merkezde düzenlenen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Avcılar'da sınav giriş belgesini kontrol etmeyen bir aday, yanlış okula geldiğini fark edince salondan çıkarıldı. Kapıların kapanması nedeniyle doğru okula geçemeyen aday, sınava giremeden ayrılmak zorunda kaldı.

TÜRKİYE ve KKTC de dahil 145 merkezde düzenlenen 1 milyon 708 bin adayın başvurduğu Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Avcılar'da sınav giriş kağıdını kontrol etmeden okula gelen bir aday salondan çıkarıldı. Aday öğrenci karışıklık sırasında giriş saatini kaçırdığı için yan binada bulunan sınava alınmadı.

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların ilk oturumu saat 10.15'te başladı. Sınava dakikalar kala okula gelen adaylar koşarak içeri girebildi. Bina giriş kapıları ÖSYM'nin talimatları doğrultusunda saat 10.00'da kapatıldı. Avcılar'daki Sabancı 50'nci Yıl İnsa Anadolu Lisesi'ne gelen ve içeri giren bir adayın kimlik kontrolü sırasında yan tarafta bulunan Abdulkadir Uztürk Ortaokulu binasında sınava girmesi gerektiği belirlendi. Aday öğrenci görevliler tarafından önce salondan ardından da binadan çıkarıldı. Yan tarafta bulunan okulun kapısının kapanmasının ardından okulları karıştıran aday sınava giremeden binadan ayrılmak zorunda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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