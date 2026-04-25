Avcılar'da köpeğe kötü muamelede bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı
Avcılar'da bir köpeğe kötü muamelede bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, Yeşilkent Mahallesi'ndeki boş arazide bir kişinin tasmalı köpeğe kötü davrandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı tespit edildi.
Yapılan incelemelerde köpeği havaya kaldırarak yere attığı ve sürüklediği belirlenen N.A. (40), polis ekiplerince yakalandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk