Avcılar'da kontrolden çıkan otomobil binanın bahçesinde asılı kaldı
Avcılar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden 75 yaşındaki sürücünün otomobili bir binanın bahçesinde asılı kaldı. İtfaiye ekipleri otomobili sıkıştığı yerden çıkardı, sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Gümüşpala Mahallesi Mercan Sokak'ta otomobiliyle seyreden İ.K. (75), henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, bir binanın bahçesine girerek burada asılı kaldı.
Kazada sürücü İ.K. hafif şekilde yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıdı.
Otomobil itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.