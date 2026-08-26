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Avcılar'da İzinsiz Yıkım: Ev ve İş Yerleri Hasar Gördü

Avcılar'da İzinsiz Yıkım: Ev ve İş Yerleri Hasar Gördü
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Doğan Can CESUR / İSTANBUL – AVCILAR’da kentsel dönüşüm kapsamındaki yıkım çalışması sırasında binanın bitişiğindeki bir iş yeri ve çok sayıda daire hasar gördü.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamındaki yıkım çalışması sırasında binanın bitişiğindeki bir iş yeri ve çok sayıda daire hasar gördü. Evinin iş yeri olarak da kullanan Mehmet Adıyeke'nin koltukta uzandığı sırada dairenin duvarı yıkıldı. Adıyeke, "Hiçbir uyarı yapılmadan, güvenlik tedbiri alınmadan, insanların tahliyesi dahi sağlanmadan yıkıma başlanmış" dedi.

Olay, 24 Ağustos pazartesi gecesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında bir binada kepçe ve kırıcıyla yıkım çalışmasına başlandı. Evini aynı zamanda iş yeri olarak kullanan Mehmet Adıyeke'nin koltukta uzandığı sırada bitişikteki dairenin duvarı yıkıldı. Adıyeke, binada yaşayanları tahliye etti. Yıkım sırasında iş yeriyle binadaki çok sayıda dairede hasar meydana geldi. Olayla ilgili tutanak tutulurken, Adıyeke ve binada maddi zarara uğrayanların şikayetçi olacağı öğrenildi.

'İNSANLAR TAHLİYE EDİLMEDEN YIKIMA BAŞLANMIŞ'

İş yeri sahibi Mehmet Adıyeke, "Burada hem ikamet hem de ticari amaçla bulunduğum adreste, 24 Ağustos'ta yapılan kentsel dönüşüm yıkımı sırasında maalesef iş yerim ve buradaki birçok daire bu hale geldi. Bununla beraber hiçbir uyarı yapılmadan, hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan, insanların tahliyesi dahi sağlanmadan yıkıma başlanmış. Defalarca belediyeyi aramış olmamıza rağmen saatler sonra, hatta gece saatlerinde maalesef yıkıma yine devam edildiğini gördük. Burada son halimiz bu şekilde. Burası Avcılar'ın en işlek meydanlarından bir tanesi. Her taraf çocukla ve ailelerle dolu. Maalesef bu mağduriyetimizle ilgili de hiçbir şekilde bir muhatap bulamadık" dedi.

YIKIM SONRASINDAKİ HASAR GÖRÜNTÜLENDİ

Diğer yandan yıkım sonrası meydana gelen hasar cep teleofnuyla görüntülendi. Görüntülerde, yıkım sırasında kırılan duvarla ev ve iş yerinde oluşan hasar görülüyor. Yıkılan binadan kalan molozların yol kenarına yayıldığı ve araçların yıkım alanının yanından geçtiği anlar da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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