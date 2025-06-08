Avcılar'da Kentsel Dönüşümde Kısmi Çökme: Apartmanlar Tahliye Edildi

Avcılar'da Kentsel Dönüşümde Kısmi Çökme: Apartmanlar Tahliye Edildi
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Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında 6 katlı bir binada kısmi çökme meydana geldi. Çevredeki apartmanlar güvenlik tedbiri olarak tahliye edildi ve olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi.

Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada kısmi çökme meydana geldi, çevredeki apartmanlar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Cihangir Mahallesi Düz Sokak'ta kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına başlanan ve Kurban Bayramı nedeniyle çalışmalara ara verilen 6 katlı binada kısmi çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Binanın çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, sokağı araç ve yayaların geçişine kapattı.

Yapılan incelemelerin ardından çökme yaşanan binanın bitişiğindeki apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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