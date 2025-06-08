Avcılar'da Kentsel Dönüşümde Kısmi Çökme
Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yıkıma başlanan 6 katlı binada gece saatlerinde kısmi çökme yaşandı. Olay sonrası çevredeki bazı apartmanlar güvenlik amaçlı tahliye edildi.
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada gece saatlerinde kısmi çökme meydana geldi. Yıkılan binanın çevresindeki bazı apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.
Olay, Cihangir Mahallesi Düz Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında 6 katlı binada yıkım çalışması başlatıldı. Çalışmalara ara verilirken, gece saatlerinde binada kısmi çökme meydana geldi. Bunun üzerine çöken binanın çevresindeki bazı apartmanlar güvenlik amacıyla tahliye edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel