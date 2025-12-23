Haberler

Avcılar'da Yıkım Sırasında Kopan Beton Parçaları Diğer Binaya Zarar Verdi

Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bir binadan kopan beton parçaları, bitişik bir binanın dış cephesine ve bir dairenin içine zarar verdi. Birinci katta yaşayan Ferda Balcı Çolak, şans eseri olaydan kurtulduklarını belirtti.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binadan kopan beton parçaları, bitişikteki binanın dış cephesine ve bir daireye zarar verdi.

Olay, Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan 5 katlı binada 20 Aralık'ta başlatılan yıkım çalışmaları sırasında, iş makinesinin müdahalesiyle kopan beton parçaları yandaki binanın dış cephesine ve birinci kattaki bir daireye çarptı. Birinci katta oturan Ferda Balcı Çolak'ın dairesinin penceresini kıran beton parçaları, iki odanın içine girdi. Balkon demiri hasar gören ve pencere camları kırılan Çolak, olay sırasında evde bulunmadıklarını belirterek, büyük bir faciadan şans eseri kurtulduklarını söyledi. Eve geldiklerinde çevrede, beton parçalarının bir dairenin camından içeri girdiğine dair konuşmalar duyduklarını anlatan Çolak, odalarda moloz ve beton parçalarıyla karşılaştıklarını ifade etti. Yıkım firmasından bir yetkilinin olay sonrası daireye geldiğini ve camların yaptırılacağını söylediğini aktaran Çolak, daha sonra kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini öne sürdü. Yıkım firmasının, evde meydana gelen hasarı karşılayacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
