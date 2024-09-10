Üye Girişi
Haberler

Avcılar'da kaybolan kız çocuklarıyla ilgili 2 baba adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da kaybolduktan 3 gün sonra bulunan Sevda Yılmaz ve arkadaşı Medine G.S.'nin ifadeleri doğrultusunda 2 baba adliyeye sevk edildi.

AVCILAR'da kaybolduktan 3 gün sonra bulunan Sevda Yılmaz ve arkadaşı Medine G.S.'nin ifadeleri doğrultusunda 2 baba adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, Yeşilkent Mahallesi'nde oturan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz'ın kaybolduğu ihbarı üzerine kapsamlı araştırma başlattı. Aramaların sonunda kayıp kız ve 14 yaşındaki arkadaşı Medine G.S. dün akşam saatlerinde Kadıköy, Fikirtepe Mahallesinde bulundu. Kız çocuklarından Sevda Yılmaz'ın pedagog ve psikolog eşliğinde yapılan görüşmede, aile fertlerinden babası Sedat Yılmaz, A.G. ve E.Y. tarafından şiddet gördüğünü, zorla hırsızlığa yönlendirildiklerini ve arkadaşı Medine G.S.'nin, rızası dışında babası tarafından ağabeyi Emre Yılmaz ile 2023 yılında 91 bin lira karşılığında zorla evlendirildiği öne sürdü. İfadelerinin ardından evlerine dönmek istemeyen Sevda Yılmaz ve arkadaşı Medine G.S., Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde koruma altına alınırken gözaltına alınan kızların babaları Sedat Yılmaz ve A.G. bu sabah Küçükçekmece Adliye'sine sevk edildi. Sevda Yılmaz'ın arkadaşı Medine G.S. ile zorla evlendirilen 16 yaşındaki ağabeyi Emre Yılmaz, annesi Hanife Tutar ve dedesi Erol Yılmaz'ın yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sevda Yılmaz Avcılar 3-sayfa Güncel Baba

İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

 Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası

Narin'in babası amca Salim Güran mı? DNA testinin sonucu çıktı

 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar

Sıra merdivenlerden düşerek öldüğü söylenen ablaya geldi
Otomotiv devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak

Otomotiv devinden önemli karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 10 Eylül Salı bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? 10-11 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Bursa Bülbülü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bursa Bülbülü filmi ne zaman, nerede çekildi? İSKİ İstanbul su kesintisi! 10-11 Eylül Sarıyer, Esenler, Kadıköy, Bakırköy su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Eylül Mudanya, Osmangazi, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sakar Şakir filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sakar Şakir filmi ne zaman, nerede çekildi? Kapıcılar Kralı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kapıcılar Kralı filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Eylül Ereğli, Selçuklu, Karapınar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Galatasaray-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray-Anadolu Efes canlı yayın bilgileri! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Yavuzeli, Nurdağı 10-11 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kolpaçino 3. Devre filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kolpaçino 3. Devre filmi ne zaman, nerede çekildi?
title