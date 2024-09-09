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Avcılar'da kaybolan 13 yaşındaki kız Kadıköy'de bulundu

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Avcılar'da kaybolan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, polis ekiplerinin çalışması sonucu Kadıköy'de bulundu. Ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan kızın bulunması için arama çalışmaları başlatılmıştı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/ AVCILAR'da 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, cuma günü annesiyle okul alışverişine gittikten sonra kayboldu. Polis ekiplerinin çalışması sonucu Sevda Yılmaz Kadıköy'de bulundu.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dedesi Erol Yılmaz ve anneannesiyle yaşayan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, cuma günü annesiyle gittiği okul alışverişi sonrası kayboldu. Torununda 3 gündür haber alamayan Erol Yılmaz, polise başvurdu.

'KİMSEDEN ŞÜPHE ETMİYORUZ'

Abla Dilan Yılmaz " Kardeşimin bulunmasını istiyorum. Hiçbir sorun yoktu. Kimseden de şüphe etmiyoruz. Gece dışarı çıkmaya bile korkuyordu."

'BABAMIN YANINA GİDECEĞİM DİYE AYRILDI'

Dede Erol Yılmaz " Cuma günü annesiyle alışveriş için Köyiçine gittiler. Yanında bir kız arkadaşı daha vardı. 'Ben babamın yanına gideceğim' diyerek annesinden ayrıldı. O gidişten sonra daha ses soluk yok. Geçimsizlik yoktu. Cuma gününden bu yana haber alamıyoruz. Polise başvurduk. Başvurmadığımız yer kalmadı. Bütün akrabaları haberdar ettik, haber yok. Suriyeli bir arkadaşı var. Bazı kıyafetleri onun evindeydi. Polise bilgi verdik. Arkadaşlardı gidip geliyorlardı. Esenyurt'ta görüldüğü söylendi bize, 15 araç gittik aradık bulamadık." dedi.

Polis ekiplerinin arama çalışmaları sonucu Sevda Yılmaz Kadıköy'de buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sevda Yılmaz Kadıköy Avcılar 3-sayfa Güncel Polis

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