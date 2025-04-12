Avcılar'da Kavga: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Avcılar'da çıkan kavgada kesici aletle göğsünden yaralanan genç hayatını kaybetti.

Yeşilkent Mahallesi 221 Sokak'taki kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında darbedilen ve kesici aletle göğsünden yaralanan Faruk Keser (19), kaçarak bir dükkana sığınmaya çalıştı.

Burada da Keser'i darbetmeyi sürdüren şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Keser'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis, olay yerine yakın bir parkta üzerlerinde kan izleri bulunan M.G. (19), A.A. (19), O.S. (24), M.D. (25), S.A. (26), İ.A.(20), Y.A. (22) ve Ö.F.A. (23) adlı zanlıları gözaltına aldı.

Bu arada, kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.