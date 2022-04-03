Son dakika haberleri: Avcılar'da kardeşini silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberleri: Avcılar'da kardeşini silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre İstanbul Avcılar'da tartıştığı kardeşini silahla yaraladığı öne sürülen zanlı yakalandı.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Avcılar'da tartıştığı kardeşini silahla yaraladığı öne sürülen zanlı yakalandı.

İddiaya göre, dün Metiner G. ile kardeşi Soner G, Cihangir Mahallesi Osman Paşa Caddesi yakınında tartışmaya başladı.

Bu sırada üzerindeki silahı çeken Metiner G, kaçan kardeşinin peşinden koşup arsadan geçtiği esnada arkasından ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sağ bacağından yaralanan Soner G'yi hastaneye kaldırdı. Tedavisi süren yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli Metiner G. polis ekiplerince yakalandı.

Metiner G, ifadesinde kardeşinin evlerini ayırdığını, kendi eşini sürekli rahatsız ettiğini, durumdan haberdar olunca dün konuşmaya gittiğini, amacının yaralamak veya öldürmek değil, korkutmak olduğunu, açtığı ateşin kardeşine denk geldiğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri sonrası dün adliyeye sevk edilen zanlının serbest bırakıldığı öğrenildi.

Son dakika haberleri: Avcılar'da kardeşini silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Avcılar'da kardeşini silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Avcılar'da kardeşini silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA / Güncel

Cihangir Mahallesi, Avcılar, Güncel, Haberler

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